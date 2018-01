Elton John avsluttar karrieren med kjempeturné

utenriks

– Eg har køyrd eit godt løp, eg trur du må innrømme det, sa den britiske artisten då han avslørte planane om å gi seg under eit arrangement i New York. Han lovde å «avslutte med eit smell», og seier den planlagte turneen skal omfatte 300 konsertar i land over heile verda og gå føre seg fram til 2020.

Turneen har fått namnet «Farewell, Yellow Brick Road».

John seier han har tatt avgjerda fordi han vil ha meir tid med familien. Songaren, pianisten og komponisten kan skilte med 300 millionar selde album sidan han byrja karrieren på 1960-talet. I seinare tid har han slite med dårleg helse.

Under Grammy-utdelinga søndag skal John opptre saman med Miley Cyrus og skal tildelast President's Merit Award.

John, som blant anna står bak hitar som «Your Song» og «Candle in the Wind» har vunne fem Grammy-priser, ein Oscar og ein Golden Globe for «Løvenes konge» og ein Tony-pris for «Aida». Han byrja å turnere i 1970 og skal ha gjennomført over 4.000 konsertar i meir enn 80 land. I 1995 vart han innlemma i Rock and Roll Hall of Fame.

