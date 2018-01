Flyktninghjelpen vil vurdere eigen operasjon etter Redd Barna-angrep  

utenriks

Eit heilt frykteleg angrep retta mot gode venner og kollegaer, seier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland om hendinga.

– Vi må no vurdere veldig nøye kva dette betyr for vår operasjon. Vi har 400 tilsette i og rundt Jalalabad, og vi er den største humanitære organisasjonen for flyktningar og internt fordrivne i dette området, seier Egeland til NTB.

Flyktninghjelpen stoppa onsdag alle aktivitetar og vil truleg også gjere det torsdag, fortel han.

– Så skal vi vurdere kva vi gjer.

Generalsekretæren legg til at Flyktninghjelpen til no har vurdert det som forsvarleg å ha tilsette i Jalalabad, som ligg aust i Afghanistan. Han beskriv avveginga mellom behovet for sikkerheit og ønsket om å hjelpe som eit vanskeleg dilemma.

– Vi gav hjelp til 350.000 av Afghanistans mest forfølgde og mest utsette i fjor. Mange av desse ville blitt kasta ut i det ytste elende om vi forlét landet, så det kan vi berre ikkje gjere, seier han.

Ifølgje dei regionale styresmaktene er minst tre personar drepne i angrepet, som framleis gjekk føre seg onsdag ettermiddag. Ekstremistgruppa IS seier ho står bak.

