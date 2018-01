Kraftig auke i tysk våpeneksport 

utenriks

Tysk industri fekk lisens til eksport av våpen og anna militært materiell for nærmare 242 milliardar kroner i perioden 2014-17, viser tal frå styresmaktene. Dette var ein auke på 21 prosent frå førre regjeringsperiode.

Våpeneksporten til land utanfor Nato og EU steig med heile 47 prosent og hadde ein samla verdi på over 129 milliardar kroner, viser tal frå styresmaktene.

Sosialdemokratane i SPD, som deltok i Merkels avtroppande regjeringskoalisjon, hevda i 2013 at dei ville gå inn for å skjerpe reglane for tysk våpeneksport.

