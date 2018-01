Redd Barna-kontor under angrep i Afghanistan

utenriks

Angrepet starta litt over klokka 9 onsdag morgon med at ein sjølvmordsbombar sprengde ei bilbombe ved inngangen til kontoret, opplyser ein talsmann for guvernøren i provinsen Nangarhar.

Minst elleve menneske er så langt frakta til sjukehus, og tre timar seinare gjekk angrepet framleis føre seg.

– Ei gruppe væpna menn har tatt seg inn på området, seier talsmannen Attaullah Khogyani.

Be for oss

Ifølgje Al Jazeera var det snakk om minst fem angriparar. Tre av dei skal vere drepne, mens dei to andre framleis skal vere inne i bygninga.

Redd Barna-tilsette inne i bygninga bekreftar dette i desperate meldingar.

– Eg kan høyre to angriparar … dei leitar etter oss, skriv ein Redd Barna-tilsett i ei melding på WhatsApp.

– Be for oss … gi sikkerheitsstyrkane beskjed, tryglar mannen.

Sprengde porten

Mohammad Amin var inne i bygninga då angriparane slo til. Han vart skadd og fortel frå sjukesenga om opplevinga.

– Vi sprang for å komme oss i sikkerheit, og eg såg ein væpna mann fyre av ein rakettdriven granat mot hovudporten. Eg hoppa ut av eit vindauge, fortel han.

Augevitne fortel til afghanske Tolo News at det ligg ein barneskule tett ved Redd Barna-kontoret, og barna ved skulen vart sett springande frå området då angrepet starta.

Ingen norske

Det er ikkje kjent om det var utanlandske statsborgarar i bygninga då angriparane slo til, men ingen tilsette frå den norske avdelinga til hjelpeorganisasjonen oppheld seg der, opplyser kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.

– Det er ingen nordmenn i dette området. Vi jobbar no med å få oversikt over situasjonen, seier Hegna til NTB.

Mange tilsette

Afghansk TV viser bilde av svart røyk som veltar opp frå bygningane, som også husar kontoret til eit regionalt menneskerettskontor.

Ifølgje ein Redd Barna-tilsett i Jalalabad jobbar det rundt 100 personar ved kontoret som er under angrep, men det er ikkje kjent kor mange av dei som var i bygninga då angriparane slo til

– Eg høyrer skyting inne frå Redd Barnas anlegg, fortel eit augevitne.

Pårørande av lokalt tilsette i Redd Barna samla seg utover formiddagen i nærleiken av kontoret, der dei desperat venta på nyheiter om sine.

Taliban og IS

Både Taliban og den ytterleggåande islamistgruppa IS er aktive i Nangarhar-provinsen aust i Afghanistan, men Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid nektar i ei Twitter-melding for at det er dei som står bak.

Amerikanske styrkar er også aktive i provinsen, der dei i samarbeid med afghanske sikkerheitsstyrkar jaktar på IS-opprørarar.

Det siste store angrepet i Jalalabad fann stad 31. desember då 18 menneske vart drepne og 13 vart såra i eit terrorangrep mot eit gravferdsfølgje. Ingen har i ettertid tatt på seg ansvaret for dette angrepet.

Hotellangrep

Angrepet mot Redd Barna-kontoret i Jalalabad skjer få dagar etter at opprørarar frå Taliban storma Intercontinental-hotellet i Kabul og drap minst 20 menneske, 14 av dei utanlandske statsborgarar.

Fleire vart også såra i Kabul-angrepet, blant dei den norske CMI-forskaren Arne Strand.

(©NPK)