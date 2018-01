To drepne og elleve såra i rakettangrep mot tyrkisk provins

utenriks

To rakettar vart skotne frå Syria, ifølgje guvernør Mehmet Tekinarslan.

Augevitne opplyser at den eine raketten trefte ein moské. Den andre raketten trefte like etter eit hus om lag 100 meter unna, opplyser guvernørkontoret, som legg til at det var ein syrar og ein tyrkar som vart drepne.

Tekinarslan legg ansvaret for angrepet på den syrisk kurdiske YPG-militsen, som er støtta av USA og som i Tyrkia blir sett på som PKK-geriljaens syriske avleggjar.

Tyrkiske styrkar besvarte angrepet med å skyte med artilleri mot Syria.

Angrepet fann stad onsdag på den femte dagen av Tyrkias offensiv mot kurdisk milits i Nord-Syria. Tyrkia kallar operasjonen «Olivengrein». Tyrkiske styrkar har støtte av syriske opprørarar for å drive YPG ut frå Afrin i Syria, nær den tyrkiske grensa.

Berre timar før rakettangrepet onsdag mot Tyrkia, uttalte president Recep Tayyip Erdogan at syriske opposisjonskrigarar og tyrkiske styrkar «skritt for skritt skaffar seg kontroll over Afrin».

– Denne operasjonen vil fortsette til den siste terroristen er tatt, uttalte presidenten.

