Amerikansk diplomat trekkjer seg som Myanmar-rådgjevar

utenriks

I ei fråsegn seier Richardson at gruppa i praksis «kvitvaskar» Myanmars handtering av rohingya-minoriteten. Han meiner gruppa er blitt ein «heiagjeng» for Aung San Suu Kyi, Myanmars regjeringssjef.

Rådgjevargruppa vart oppretta av Myanmar i fjor, og føremålet er offisielt å bidra til å sette i verk anbefalingar frå ein tidlegare kommisjon leidd av FNs tidlegare generalsekretær Kofi Annan.

Ein talsmann for Myanmars regjering, Zaw Htay, seier det er beklageleg at Richardson legg skulda for rohingya-krisa på Suu Kyi.

Myanmars regjering og væpna styrkar nektar for å ha gjort noko gale mot rohingyaene og hevdar dei berre prøver å nedkjempe ei islamistisk opprørsgruppe. FN meiner rohingyaene er utsette for etnisk reinsing, og over 680.000 rohingyaer har flykta til nabolandet Bangladesh sidan august.

Mange av flyktningane har fortalt om drap, valdtekter og nedbrenning av landsbyar som myanmarske soldatar og grupper av væpna sivile står bak.

(©NPK)