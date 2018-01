Stockholm får Skandinavias første førarlause buss i rute

utenriks

Med plass til tolv passasjerar blir bussen Skandinavias første sjølvkøyrande buss i trafikk på vanleg veg. Det skriv Sveriges Radio.

Bussen liknar ei kort sporvogn, og følgjer ei programmert rute på 1,5 kilometer ved hjelp av GPS. Den er også utstyrt med Lider, ein teknologi for å måle avstand, sjå hindringar og lese situasjonar i trafikken.

Men sjølv om bussen vil vere førarlaus, vil det alltid vere ein vert om bord.

– Av sikkerheitsomsyn vil verten vere ansvarleg for køyringa. I tillegg krev lova at ein har ein vert om bord på dagtid, seier Peter Hafmar, leiar av prosjektet for Nobina Technology.

Verten vil også ha moglegheit til å ta over styringa dersom det oppstår uventa situasjonar.

Bussen blir innvigd onsdag. I første omgang vil det vere ein prøveperiode på seks månader.

