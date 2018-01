Trump besøkjer Storbritannia i år

utenriks

President Donald Trump og den britiske statsministeren Theresa May møttest i Davos onsdag. Ifølgje Mays kontor bad dei to leiarane då stabane sine om å arbeida saman for å ferdigstilla planar om eit Trump-besøk til Storbritannia seinare i år. Etter møtet skrytte Trump av det gode forholdet mellom han og May.

Den britiske statsministeren inviterte for eitt år sidan Trump på statsbesøk, til protestar frå både britiske politikarar og britar generelt. Det blei aldri sett ein dato for besøket. Nyleg avlyste Trump eit besøk i London der han etter planen skulle opna den nye ambassaden til amerikanarane.

Han viste mellom anna til at ambassadebygningen blei for dyr og at han ikkje likte plasseringa av ambassaden.

