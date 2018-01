Kina planlegg «polar silkeveg» gjennom Arktis

utenriks

Det har lenge vore kjent at kinesarane har ambisjonar i Arktis, men fredag la dei for første gong ope fram ein plan for korleis dei ser for seg rolla til Kina i den strategisk viktige regionen.

Regjeringa i Beijing ønskjer mellom anna å utvida det ambisiøse silkevegprosjektet til president Xi Jinping med ein avstikkar nordover.

Regjeringa forsikrar samtidig at Kinas rolle i Arktis ikkje skal truga interessene til andre land i regionen.

– Sidan Kina ikkje er eit arktisk land, kjem vi ikkje til å blanda oss inn i saker som berre høyrer til arktiske land, sa viseutanriksminister Kong Xuanyou på ein pressekonferanse i Beijing fredag.

Is-silkeveg

Han kallar ambisjonen om ein «is-silkeveg» for eit stort strategisk samarbeidsinitiativ. Kinesarane er mellom anna interessert i å bidra med forsking og utnytting av nye sjøruter som har opna seg fordi havisen har trekt seg tilbake. Alle land må sikrast retten til å bruka shippingrutene i Arktis, heiter det frå Kina.

– Kina håpar å samarbeide med alle partar for å byggja ein «polar silkeveg» gjennom å utvikla skipsruter i Arktis, heiter det i planen.

Dei gigantiske planane til Kina om å byggja ein ny silkeveg gjennom Sentral-Asia, via Russland og Tyrkia, til Europa har fått mykje merksemd dei siste åra.

Prosjektet har blitt møtt med både interesse og uro i mange land, og fleire ser det som eit uttrykk for kinesisk ekspansjonisme.

Godstog frå Finland

Nærværet til Kina i Arktis har også blitt møtt med ein viss skepsis, men med støtte frå Island fekk Kina observatørstatus i Arktisk råd i 2013. Island har gjeve det nasjonale kinesiske oljeselskapet løyve til å utforska havområda i landet, og Kina opererer også ein forskingsstasjon i Ny-Ålesund på Svalbard.

Tidlegare i vinter gjekk det første toget frå Finland til Kina, og ei ny godstogrute til Norden blei dermed etablert.

Kinesarane vedgår i Arktis-planen at dei er interessert i ressursane i regionen, mellom anna olje, gass og fiske. Samtidig blir det streka under at Kina ønskjer å utvikla slike ressursar i samarbeid med andre nasjonar og arktiske statar.

Det er heilt unødvendig å frykta at Kina ønskjer å plyndra Arktis for ressursar eller skada miljøet, sa viseutanriksminister Kong ifølgje Reuters.

(©NPK)