Statoil-sjefen gav tips til Trump

utenriks

Sætre var ein av 14 toppleiarar som torsdag var invitert til ein eksklusiv middag med den amerikanske presidenten under det økonomiske forumet (WEF) i Davos, ifølgje E24.

– Han ville høyre kva som skal til for at vi skal investere meir i USA, seier Sætre.

Statoil-sjefen beskriv Trump som lyttande og engasjert, og seier at han fekk oppleve ein litt annan amerikansk president enn det bildet som ofte blir skapt.

– Eg fortalde han at det viktige for oss er stabile rammevilkår. Endringane han har fått til i skattesystemet, er bra; det stimulerer til innovasjon og investeringar, men det viktige er at vi har stabile rammer å halde oss til, seier Sætre.

– Eg tok også opp same problemstilling når det gjeld reguleringar. Vår bransje er gjennomregulert, og eg uttrykte ønske om at reguleringar er viktig, men at vi ønsker forenklingar.

For Sætre baud middagen også på eit gjensyn med ein gammal kjenning.

– Utanriksminister Rex Tillerson var også til stades. Det vart eit hyggeleg gjensyn. Eg hadde jo mykje med han å gjere då han var sjef for Exxon.

(©NPK)