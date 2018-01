Trump avviser at han ville sparke Mueller

utenriks

Avisa siterer fire anonyme kjelder som skal ha fått vite om hendinga.

Trump, som no deltar på det økonomiske forumet (WEF) i Davos i Sveits, avviser at han gav ordre om å sparke Mueller.

– Fake news, folkens. Fake news. Ei typisk falsk New York Times-sak, sa han fredag.

Ifølgje The New York Times' kjelder nekta Trumps rådgjevar Donald F. McGahn å vidarebringe ordren frå presidenten om å sparke Mueller til justisdepartementet og trua med å gå av. Det gjorde visstnok at Trump til slutt trekte ordren tilbake.

