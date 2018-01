Trump seier unnskyld for spreiing av antimuslimske videoar

utenriks

Unnskyldninga kjem i eit intervju med den kjente britiske journalisten Piers Morgan. Intervjuet, som er gjort under det økonomiske forumet i Davos, vart sendt på TV-kanalen ITV fredag.

– Dersom du seier at dette er forferdelege rasistar, unnskyldar eg meg gjerne, dersom det er det du vil, seier Trump.

Det var i november i fjor at Trump vidaresende tre twittermeldingar frå Jayda Fransen, nestleiaren i Britain First. Fransen vart i 2016 dømt for religiøs trakassering av ei muslimsk kvinne.

Trumps handling utløyste sterke reaksjonar heilt til topps Storbritannia. Statsminister Theresa May var blant dei som fann dette svært upassande. Det planlagte presidentbesøket i Storbritannia vart kort tid seinare utsett.

No har dei to treft kvarandre i Davos, og meininga er at Trump skal besøkje Storbritannia ein gong i 2018.

I intervjuet med ITV seier Trump at han ikkje visste noko som helst om Britain First då han retvitra videoar av antatte muslimar som utøver vald. Trump legg til at han ikkje veit stort om gruppa i dag heller.

– Retvitringar kan skape problem, ettersom du aldri veit kven som starta det heile, hevdar Trump.

(©NPK)