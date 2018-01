EU-åtvaring til Trump

utenriks

Åtvaringa kjem etter at USAs president Donald Trump langa ut mot EUs handelspolitikk i eit intervju med britiske ITV.

Trump skulda EU for å ha behandla USA «veldig urettferdig» i handelspolitikken. Han gjorde det samtidig klart at dette vil kunne få store konsekvensar for EU.

EU-kommisjonen varslar at den er klar til å svare.

– For oss er ikkje handelspolitikken eit nullsumspel. Det handlar ikkje om vinnarar og taparar. Vi i EU meiner handel bør og kan vere vinn-vinn. Vi meiner også at handelen, samtidig som den må vere open og rettferdig, må byggje på reglar, seier EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.

– EU er klar til å komme med eit raskt og passande svar dersom eksporten vår blir ramma av handelshindringar frå USA, poengterer han.

