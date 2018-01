FN-tilsette på Gazastripa streika i protest mot USA-kutt

utenriks

I 2017 bidrog USA med 350 millionar dollar til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA). Tidlegare i januar kunngjorde landet at dei vil kutta støtta til 60 millionar dollar i 2018, skriv FN på heimesidene sine. USA opplyste også at dei held 65 millionar kroner i «bakhand» til framtidige vurderingar.

Måndag gjekk 13.000 tilsette i UNRWA til streik i éin dag i protest mot kutta. Generalsekretær i UNRWAs fagforeining, Yousef Hamdouna, kommenterte måndag til pressa at målet med streiken er å tvinga andre donornasjonar til å leggja press på USA for å gjera om vedtaket.

UNRWA forvaltar 267 skular og 21 helsestasjonar spreidd ut over Gazastripa.

