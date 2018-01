Kreml skuldar USA for å blanda seg i valet

utenriks

Mens skuldingane om at russiske styresmakter aktiv kan ha påverka valet i USA i 2016 er under etterforsking, skuldar no russiske styresmakter amerikanarane for å blanda seg i det komande presidentvalet deira i mars, skriv BBC måndag.

Skuldinga dreier seg om ein kommande rapport bestilt av det amerikanske finansdepartementet. Rapporten skal bl.a. beskriva relasjonar mellom høgtståande russiske politikarar, russiske oligarkar og president Vladimir Putin.

Ein talsmann for den russiske presidenten opplyser at rapporten blir sett på som eit klart forsøk på å påverka valet i Russland 18. mars. Putin stiller til attval i det komande valet.

