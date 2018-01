President Sisi får utfordrar i siste augneblink

utenriks

Mussa melde sitt kandidatur like før fristen gjekk ut måndag. Tidlegare general, no president Abdel Fattah al-Sisi har leidd det autoritære regimet i Egypt sidan 2014. Det er venta at han vinn ein klar siger og får ein ny fireårsperiode.

Ingen motkandidatar til Sisi stod løpet ut fram til nominasjonsfristen. Den eine etter den andre trekte sitt kandidatur eller vart vikla inn i rettsprosessar. Mange medlemmer av Al-Ghad var tidlegare rekna for å vere i opposisjon til Sisi, men går no for å vere tilhengarar.

Mussa blir einaste motkandidat, sjølv om hans parti støttar presidenten. Mussa har samla støtte frå 20 medlemmer av nasjonalforsamlinga og minst 25.000 registrerte veljarar.

I valet i 2014 fekk al-Sisi 96,9 prosent av stemmene.

(©NPK)