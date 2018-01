SVT: Adoptivbarn kan ha blitt utsette for menneskehandel

utenriks

Avsløringane har kome som følgje av eit samarbeid mellom SVT og den chilenske kanalen Chilevision. Kanalane har granska opplysningar i adopsjonsdokument og samanlikna dei med forklaringar til biologiske foreldre.

I fleire tilfelle stemmer ikkje opplysningane overeins, og i nokre tilfelle verkar adopsjonsdokumenta å vera forfalska. Det dreier seg om nettverk der sosialarbeidarar aktivt søkte opp barn som kunne adopterast bort.

– Dei oppsøkte gravide eller nybakte mødrer i marginaliserte og fattige område. For at dei skulle adoptera bort barna sine, tilbydde dei dei til dømes pengar eller skulegang til dei andre barna deira, opplyser tidlegare sjef for barnevernsstyresmaktene i Chile, Marta Garcia, til SVT og Chilevision.

SVT har kontakta ei rekkje av dei aktuelle adopterte barna i Sverige. Av 25 barn, er det 16 som meiner at adopsjonen ikkje blei gjort på rett måte. I fem av tilfella som kanalane har sett på, hevdar dei biologiske foreldra at barna blei tekne mot deira vilje.

