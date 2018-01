utenriks

Foreldra hadde late svigerinna passe babyen mens dei var på jobb, og det var den alkoholpåverka sonen hennar som ifølgje politiet angreip spedbarnet.

Babyen vart raskt innlagt på sjukehus med alvorlege skadar og måtte gjennom fleire operasjonar.

Politiet seier at mannen har tilstått. Han risikerer no fengsel for livstid.

Ifølgje indiske styresmakter var det 36.000 tilfelle av valdtekt og seksuelle overgrep mot mindreårige i landet i 2016.

(©NPK)