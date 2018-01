Forskarar meiner det bevist at Syria brukte kjemiske våpen i 2013

utenriks

Dette opplyser forskarar og diplomatar til Reuters. Kjeldene seier at funna støttar opp under dei skuldingane som er framsette tidlegare.

Det er blant anna snakk om eit angrep i Ghouta ved Damaskus 21. august 2013. Her døydde fleire hundre sivile etter å ha blitt forgifta av nervegassen sarin.

Laboratorium som samarbeider med Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPWC), har samanlikna prøvar som FN har samla inn, med kjemikaliar som er utleverte til destruksjon i Damaskus.

– Det er funne markørar i prøvane frå Ghouta og to andre stadar. Desse markørane passar med det som skulle destruerast, seier kjeldene, som ønsker anonymitet.

Syria har fleire gonger avvist at regjeringsstyrkane har brukt, eller brukar, kjemiske våpen. Russarane har også prøvd å så tvil om OPWCs undersøkingar.

Syria gjekk like etter angrepet mot Ghouta med i OPWC og forplikta seg til å destruere sine lager av kjemiske våpen. Men våpeninspektørar har funne bevis for at det framleis blir brukt kjemiske våpen i Syria.

Det er blant anna systematisk bruk av såkalla tønnebomber fylte med klor og sarin. Inspektørane hevdar at ordren om å bruke slike våpen kjem frå toppleiarar i den syriske regjeringa.

(©NPK)