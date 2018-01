Kvinne arrestert for hijab-protest i Teheran

utenriks

Narges Hosseini blei arrestert då ho måndag stilte seg opp sentralt i Teheran utan hijaben på, ifølgje advokaten hennar.

Minst tre andre kvinner gjorde det same på andre stader i byen, og på sosiale media er det bilete av endå fleire som skal ha gjort det same.

Kausjonen er sett til 5 milliardar rijalar, som etter dagens kurs er over 1 million norske kroner.

– Gitt at dommaren kjenner den økonomiske situasjonen til familien, er det eit uttrykk for at dei ønskjer å behalda denne personen i fengsel, når dei set kausjonen så høgt, seier Hosseinis advokat, Nasrin Sotoudeh.

Ho veit ikkje kva Hosseini er sikta for. Kleskoden til landet, som tilseier at alle kvinner må dekkja til håret og kroppen når dei skal ut på offentleg stad, kom med den islamske revolusjonen i 1979.

Ei kvinne som blei arrestert for ein tilsvarande aksjon 27. desember, sat fengsla i nesten ein månad. Bileta av kvinna, som verken hadde hijab eller den påkravde lange frakken, fekk stor spreiing i samband med opptøyane som braut ut dagen etter.

