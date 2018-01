Rapport hevdar britane får det dårlegare uansett korleis brexit går

utenriks

Ei vurdering av dei økonomiske konsekvensane, utarbeidd for Brexit-departementet, men lekke til Buzzfeed News, viser at veksten blir lågare under nær sagt alle moglege ordningar.

Lekkasjen kjem for dagen då statsminister Theresa May førebur seg på ei tre dagars reise til Kina for å drøfta handel. Samtidig startar Overhuset i Parlamentet gjennomgangen sin av lova som forankrar utmeldinga frå EU.

Studien som er leke, tek for seg dei tre mest sannsynlege utgangane på forhandlingane med EU. Viss britane blir verande i den indre marknaden, vil veksten bli 2 prosent lågare over dei neste 15 åra enn overslaget i dag.

Frihandel

Dersom løysinga blir ein omfattande frihandelsavtale med EU-landa, blir veksten 5 prosent lågare enn nivået i dag.

Og viss det verste skjer, at Storbritannia og EU skil lag utan avtale, blir det reglane i Verdshandelsorganisasjonen (WTO) som gjeld. I ein slik situasjon blir veksten rekna til å bli 8 prosent lågare enn overslaget i dag.

Regjeringa meiner at nye handelsavtalar med andre land vil erstatta alle tap som brexit inneber. Men rapporten viser at avtalar med USA, India, Kina og andre land vil bidra til vekst, men ikkje nok til å gjera opp for tapet etter brexit.

Medlemmer av Open Britain, dei som vil verande i EU, ber innstendig regjeringa om å leggja fram alle analysane sine, mens dei mest ihuga tilhengjarane av å fri seg frå unionen kallar funna i analysen ytst spekulative.

Taletrengde

Over 200 medlemmer av Overhuset har teikna seg til den to dagar lange debatten om utmeldingslova som skal erstatta lova frå 1972 som sikra Storbritannia medlemskap i EU.

Det er venta at Overhuset vil be om ytterlegare presisering av lova for å letta overgangen frå medlemskap til utanforskap.

Dei valde representantane i Underhuset gav regjeringa eit nederlag då dei i fjor bestemde at det skal stemmast over ein eventuell avtale som britane får med EU.

Den britiske regjeringa har bestemt at Storbritannia formelt forlèt EU 29. mars 2019, men i desse dagar blir det forhandla om vilkåra som skal gjelda i ei overgangsordning fram til slutten av 2020.

(©NPK)