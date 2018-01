Sterk økonomisk vekst i eurosona

utenriks

Franske styresmakter hadde spådd ein vekst på 1,7 prosent i fjor, men finansminister Bruno Le Maire antyda nyleg at den kunne bli sterkare, opp mot 2 prosent.

Frankrike har i fleire år lege etter dei andre større landa i Europa som Tyskland, Storbritannia og Spania.

Statistisk sentralbyrå i Madrid opplyser at spansk økonomi hadde ein vekst på heile 3,1 prosent i 2017, ned 2 prosentpoeng frå året før, men godt over snittet for eurosona.

Landa i eurosona hadde i gjennomsnitt ein økonomisk vekst på 2,5 prosent i 2017, opp frå beskjedne 1,8 prosent i 2016. Tala viser at veksten er den høgste sidan 2007, då finanskrisa slo til.

(©NPK)