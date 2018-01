UDI antydar høg terskel for å stoppe returane til Afghanistan 

utenriks

– Vi har stor forståing for at mange kan oppfatte Afghanistan som utrygt. Når det skal vurderast i asylsaker, skal det likevel mykje til å definere situasjonen som så utrygg at ingen som opphavleg kjem frå landet, kan sendast tilbake dit, seier Bente Aavik Skarprud, einingsleiar i asylavdelinga i UDI.

Ifølgje henne blir det blant anna lagt vekt på at opprørarane i hovudsak rettar angrepa sine mot afghanske styresmakter og internasjonale mål i landet.

Dei siste dagane har det vore fleire store angrep i Afghanistan.

SV meiner situasjonen er så alvorleg at Noreg bør innføre ein mellombels returstans.

– Det som har skjedd i det siste, med eksplosjonar og aktiv krigføring i Kabul-området, har ikkje gjort saka noko mindre aktuell. Norske styresmakter må vurdere situasjonen på nytt, seier stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) ifølgje NRK.

Også Flyktninghjelpen har kravd stans i dei norske tvangsreturane til Afghanistan. Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland møtte utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) måndag.

Norske styresmakter opplyser at dei følgjer utviklinga tett.

– Angrepa i Kabul og Jalalabad den siste tida viser at internasjonal støtte vil vere nødvendig i lang tid framover, seier Utanriksdepartementets pressetalsperson Astrid Sehl.

– Noreg vil fortsette å bidra militært, sivilt og med støtte til ei politisk løysing på konflikten, seier ho.

