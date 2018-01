10.000 mister jobben i Fujifilm

utenriks

I ei fråsegn onsdag kunngjorde selskapet også ei omfattande omstrukturering. Fuji Xerox skal bli fusjonert med den amerikanske giganten Xerox og dermed, ifølgje selskapet, bli det største «dokumentløysingsselskapet» i verda målt ut ifrå salsinntekter.

Dei 10.000 jobbane skal bli kutta både «innanlands og utanlands» som ein del av ein omfattande pakke som til saman skal spare selskapet 3,5 milliardar kroner i kostnader.

Fujifilm blei grunnlagt i 1934, og er mest kjent for fotoverksemda si. Dei siste åra har dei likevel også ekspandert ut i kosmetikk- og medisinbransjen.

Dotterselskapet Fuji Xerox produserer hovudsakleg prentarar og kopimaskiner til kontor i Asia og Oseania, og har drygt 46.000 tilsette verda over.

– Det er venta at denne fusjonen vil skape fleire synergieffektar, heiter det i utsegna frå Fujifilm, der det blir peika på at amerikanske Xerox fyller ut med marknadsdelar i Europa og USA.

Det er venta at omstruktureringa reduserer inntektene til Fujifilm med 3,9 millionar kroner i år, men det er og venta at nettooverskotet med over ein million kroner, ifølgje prognosane til selskapet sjølv.

(©NPK)