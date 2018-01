Kambodsjas turistminister støttar arrestasjon etter «pornodansing"

utenriks

I alt 77 personar blei torsdag tekne med av politiet etter ein razzia av ein villa som utanlandske turistar og framandarbeidarar leigde i Siem Reap. Der blei ein nordmann, fem britar, to canadiarar, ein newzealendar og ein nederlendar arresterte. Til saman 87 festdeltakarar blei forhøyrde.

Etter avhøyr og etter å ha blitt formana om kor usømeleg dei hadde oppført seg, blei 77 av dei sette fri. Dei ti som var att, har blitt verande arresterte. Tysdag gjekk Kambodsjas turistminister Thong Khon ut med støtte til politiet for siktingane i saka.

– Lova forbyr slike ting, og dei kan ha blitt åtvara på førehand, seier ministeren ifølgje Reuters. – Siem Reap er freda område.

Advokaten som representerte gruppa i retten, sa at styresmaktene overreagerte mot utlendingane som no risikerer frå éin månad til eitt år i fengsel.

– Då politiet kom, hadde dei på seg undertøy og BH-ar mens dei drakk. Skuldingane om at dei produserte pornografi er for dryg, og at dei no sit i fengsel, er for mykje, sa advokat Sourng Sophea.

Ifølgje politiet måtte deltakarane betala mellom 10 og 15 dollar for å vera med på festarrangementet. Bilete av festane skal ha blitt delt på sosiale media. Politiet har offentleggjort bilete som viser påkledde unge menneske som parvis rullar saman på dansegolvet.

