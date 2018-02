950 arbeidarar sperra inne i gullgruve i Sør-Afrika

utenriks

Arbeidarane har stått fast sidan onsdag kveld, da straumen gjekk i gruveanlegget i provinsen Free State, ifølgje fagforeininga AMCU.

Gruveselskapet Sibanye-Stillwater stadfestar hendinga og seier at straumbrotet har ført til at heisane arbeidarane bruker, ikkje lenger fungerer i Beatrix-gruva.

– Vi har sendt ned redningsteam, alle arbeidarane er gjort greie for, og vi prøver å få dei ut derfrå så raskt som råd, seier talsmann for selskapet James Wellsted til tv-kanalen ENCA. Han opplyser òg at dei har sendt mat og vatn ned i gruva.

Så langt torsdag er berre 65 av arbeidarane henta opp.

Fagforeininga ber gruveselskapet om å få fortgang i redningsarbeidet.

– Dette er ei ekstrem hending med tanke på det store talet arbeidarar som er ramma, uttaler AMCU.

(©NPK)