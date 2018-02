Fire personar funne døde etter uvêr i Nord-Sverige

utenriks

Det kraftige snøvêret byrja onsdag og sidan da har det komme store mengder med snø i Midt- og Nord-Sverige. Mesteparten av snøen kom torsdag, og ifølgje SVT er fire personar funne døde utandørs.

Ifølgje politiet dreier det seg i alle tilfella om eldre personar som er funne like ved bustadene sine. I eitt av tilfella trur politiet at ein mann har fått hjarteinfarkt under snømåking.

Det har òg komme meldingar om at fleire tak har bukka under for snømengdene.

Uvêret har òg fått konsekvensar for togtrafikken, og to nattog frå Narvik til Stockholm og eitt nattog den andre vegen vart innstilte fredag. Totalt er fem nattog innstilte, ifølgje det svenske togselskapet SJ.

– Det er store problem, og vi jobbar kontinuerleg og i samarbeid med Trafikverket for å gjere det beste ut av situasjonen, seier Carl-Johan Linde, pressevakt i SJ.

Snøvêret er i ferd med å spakne, men togtrafikken i dei vestre delane av Norrland var framleis innstilt fredag kveld.

Delar av dei stengde strekningane opnar truleg laurdag morgon, mens andre delar ikkje blir opna før måndag.

(©NPK)