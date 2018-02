Kinesisk mann stal veg og selde den vidare

utenriks

Forvirra innbyggjarar i landsbyen Sankeshu i Jiangsu-provinsen ringde 24. januar politiet for å melde at asfaltvegen deira rett og slett var borte. Fleire i landsbyen antok at ei umeld nyasfaltering var årsak til at vegen var riven opp, ifølgje China News Service.

Men politiet oppdaga at ein mann med etternamnet Zhu hadde leigd ei gravemaskin som han brukte til å rive opp vegdekket, som han køyrde bort med lastebil. Asfalten vart deretter seld til ein lokal steinmaterialfabrikk.

Zhu ønskte å tene pengar og såg på tjuveriet som ei god «forretningsmoglegheit», spesielt fordi han meinte at ein nybygd veg i nærleiken gjorde den stolne vegen overflødig.

– Ingen brukte vegen. Kvifor skal eg då ikkje rive den opp slik at eg kan selje asfalten, skal han ha sagt.

Dei 500 tonna med asfaltmasse som Zhu stal, selde han vidare for 5.000 yuan, eller dryge 6.100 kroner.

