Downing Street avviser snuoperasjon om tollunion

– Det er heilt eintydig at vi skal ut av tollunionen, seier talspersonen.

Det betyr at Storbritannia verken kjem til å vere med i "tollunionen" i bestemt form eller «ein tollunion» i ubestemt form, heiter det vidare.

Fråsegna, som er referert i fleire britiske medium, kjem etter at avisa Financial Times førre veke melde at rådgivarane til statsministeren i skjul har vurdert ein avgrensa tollunion med EU for varehandel etter brexit.

For og mot

Argumentet for ein slik avtale er at det kan lette handelen med EU, løyse ein del av problema langs grensa mellom Irland og Nord-Irland og føre til at britane slepp unna tungvinte nye tollprosedyrar.

Argumentet mot er at Storbritannia må gå ut av tollunionen for fritt å kunne inngå eigne handelsavtalar med andre land etter brexit.

Nettopp derfor har brexittilhengarane reagert kraftig på avisskriveria. Ein heftig krangel har spelt seg ut i den britiske pressa dei siste dagane, mellom anna med rykte om mytteriplanar mot statsminister May viss ho går tilbake på dei tidlegare lovnadene sine om å trekkje Storbritannia ut av EUs tollunion.

Tollunionen sikrar nulltoll innanfor EU og felles tollsatsar i handelen med andre land.

Diskusjonar denne veka

The Times skriv at regjeringa skal diskutere tollspørsmålet på eit møte onsdag og torsdag.

Enkelte av regjeringsmedlemmene meiner, ifølgje avisa, at ei tidsavgrensa forlenging av visse delar av tollunionen kan vere eit mogleg kompromiss.

Samtalene i regjeringa fell saman med den første fulle runden sidan nyttår med formelle brexitforhandlingar i Brussel.

EUs sjefforhandlar Michel Barnier møtte motparten, Storbritannias brexitminister David Davis, til lunsj i London måndag ettermiddag for å gjere opp status.

Samtalene skal så halde fram på lågare nivå i Brussel frå tysdag til fredag.

Tidsnød

På veg til London understreka Barnier kor stor tidsnøden er i forhandlingane.

– Vi har ikkje eitt minutt å miste, for vi ønskjer å oppnå semje om ein avtale, sa han.

Ifølgje han er det kjent kor den britiske regjeringa står i spørsmålet om tollunion.

– Vi må respektere den britiske dei raude linjene til regjeringa, og dei må respektere EU-reglane, sa Barnier.

