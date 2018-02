Paul Simon tar farvel

utenriks

Den 76 år gamle artisten, som slo gjennom som den eine halvdelen av duoen Simon and Garfunkel på 1960-talet, seier at det først og fremst er omsynet til familien som ligg bak avgjerda om å slutte å turnere.

Simon gifta seg i 1992 med songaren Edie Brickell, som han har tre barn saman med. Han har òg vore gift to gonger tidlegare.

Gitaristen i bandet hans gjennom mange år, Vincent N'Guini, døydde i desember. Det har òg bidratt til avgjerda, fortel Simon.

– All reisinga og tida borte frå kona og familien kostar mykje, og det går ut over gleda ved å spele, skriv Simon i eit brev til fansen.

Han vedgår at det er med ei viss uro at han no avsluttar turnélivet, men skriv at det samtidig kjennest som ei lette.

Simons avskjedsturné «Homeward Bound The Farewell Tour» opnar i Vancouver i Canada 16. mai, held fram i USA og blir runden av i Europa. Han speler i Oslo Spektrum 1. juli.

Med seg på scenen under avskjedskonserten i Hyde Park i London 15. juli får han også gjesteartistar som James Taylor og Bonnie Raitt.

