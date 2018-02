Snøvêr skaper flytrøbbel i Madrid

utenriks

På flyplassen i Madrid var to av fire rullebanar stengde delar av dagen på grunn av dårleg sikt, opplyser ein talsperson.

I regionen Castilla-La Mancha sentralt i Spania var over 38.000 elevar heime frå skulen måndag på grunn av stengde skular og innstilte bussar, opplyser dei lokale styresmaktene.

Også i andre regionar nord i Spania fekk elevane fri frå skulen på grunn av snøen. Meteorologane varslar meir snø og uvanleg låge temperaturar i nord dei kommande dagane.

Også i Russland skaper vintervêret vanskar, men der er det snakk om mykje større snømengder. Moskva har hatt det kraftigaste snøfallet på over hundre år etter at det fall 45 centimeter med snø på to dagar i hovudstaden, ifølgje ordførarkontoret.

Det er meir snø enn det Moskva får i ein gjennomsnittleg februar månad.

