To omkom då helikopter styrta i bustadhus i Japan

utenriks

Helikopteret, av typen AH-64, trefte eit bustadhus då det styrta måndag. Begge dei to personane som var i helikopteret, mista livet.

Huset som vart treft, begynte å brenne, men ifølgje det japanske forsvarsdepartementet var ingen av dei fire som bur der, heime.

TV-bilde viser tjukk, svart røyk som stig opp frå bustadhuset mens brannmannskapa jobbar for å få stoppa brannen.

Ein talsmann for forsvarsdepartementet seier at helikopteret styrta like etter at det mista kontakten med kontrolltårnet.

Årsaka til styrten er førebels ikkje kjent, men ei etterforsking er i gang, ifølgje talsmannen.

(©NPK)