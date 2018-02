Trump kallar kritikarar for «løgnarar og lekarar»

utenriks

Bakgrunnen for Trumps utfall mot Schiff, som sit i etterretningskomiteen i Representanthuset, er knytt til striden rundt eit notat som kritiserer FBI for handteringa av Russland-etterforskinga.

«Lille Adam Schiff, som desperat prøver å sikre seg ei høgare stilling, er ein av dei største løgnarane og lekarane i Washington, heilt på høgde med Comey, Warner, Brennan og Clapper!», tvitra Trump måndag.

«Adam lek på ulovleg vis konfidensiell informasjon frå lukka komitéhøyringar. Dette må stoppast!», heldt han fram.

Notatet er ført i pennen av staben til republikanaren Devin Nunes og hevdar at FBI og justisdepartementet har opptredd kritikkverdig i favør av Demokratane.

Trump hevdar at notatet reinvaskar han for skuldingane om at han fekk russisk hjelp i valkampen, noko Schiff og andre demokrater har avvist.

FBI har òg avvist notatet og meiner vesentlege fakta ikkje er med.

Forutan Schiff stemplar Trump òg tidlegare FBI-sjef James Comey, nestleiar Mark Warner i etterretningskomiteen i Senatet, tidlegare CIA-sjef John Brennan og tidlegare etterretningssjef James Clapper stempelet som «løgnarar og lekarar».

Schiff svarte presidenten i ei Twitter-melding måndag og bad Trump slå av tv-en og konsentrere seg om å handtere viktige politiske saker.

