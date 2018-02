Det dramatiske børsfallet i Europa dempa seg

utenriks

Tysdag ettermiddag hadde FTSE 100 i London fall med 1,67 prosent, mens den tyske Dax-indeksen og den franske CAC 40-indeksen begge hadde falle med 1,98 prosent.

Nedgangen har moderert seg etter dei dramatiske morgontimane tysdag, da dei leiande indeksane både i London, Frankfurt og Paris stupte med rundt 3,5 prosent.

Børsen i København fall i morgontimane 3,5 prosent, mens børsfallet i Stockholm var på 4 prosent. Etter tre minutts handel i Oslo hadde også hovudindeksen her falle 4 prosent. Både i Stockholm og København modererte utviklinga seg til ein nedgang på vel 1 prosent.

Oslo Børs stengde tysdag med eit fall på 2,27 prosent, ein solid moderering frå morgontimane.

Bakgrunnen for børsfalla er kraftige aksjefall i Asia og USA tysdag og måndag. Tokyobørsen og Dow Jones-indeksen stupte med høvesvis 4,7 og 4,6 prosent.

– Det er ikkje noko å leike med. Når det fell så kraftig to dagar på rad, er det eit teikn på at investorane har vorte livredde for børsen, seier sjefanalytikar Peter Malmqvist i det svenske finansselskapet Remium.

