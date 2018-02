Nesten 50 drepne i nye angrep utanfor Damaskus

utenriks

Dagen før vart minst 31 sivile drepne i luft- og artilleriangrep frå syriske og russiske styrkar mot det okkuperte området, ifølgje SOHR og andre aktivistar i Syria.

– Sivile og barn blir massakrerte mens verda teier, seier Rami Adbulrahman, direktør i Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Angrepa held fram trass i at FN har trygla om ei våpenkvile, slik at nødhjelpa kan nå fram til dei sivile. Angrepa måndag og tysdag ramma fleire distrikt i Aust-Ghouta, som saman med Idlib-provinsen er eitt av dei siste opprørskontrollerte områda i Syria.

– 19 menneske ligg framleis fast under samanrasa bygningar fleire stader i Aust-Ghouta, opplyste SOHR-leiar Rami Abdulrahman, som åtvara om at talet på drepne kan stige ytterlegare.

Ghouta Media Center, som blir drive av syriske opposisjonelle, melder om 50 drepne og over 250 såra i angrepa tysdag. Redningsarbeidarane i Kvite hjelmar har talt minst 38 drepne i åtte distrikt, og talet kjem venteleg til å stige ettersom angrepa held fram.

29 drepne måndag

Dei syriske regjeringsstyrkane har trappa opp angrepa mot Aust-Ghouta den siste tida.

Det verste av angrepa måndag ramma ein marknad i landsbyen Beit Sawa, der ti sivile, blant dei to barn, vart drepne. I Arbin vart ni sivile, blant dei to barn og éin redningsarbeidar drepne, ifølgje SOHR.

Totalt har rundt 80 menneske vorte drepne i Aust-Ghouta dei siste to dagane, og til saman er fleire hundre såra. Om ein reknar med dei siste 45 dagane med kampar i Aust-Ghouta, dreier det seg om minst 335 drepne, blant dei minst 75 barn, ifølgje SOHR.

I tillegg har rundt 78 menneske, av dei 10 barn, vorte drepne av opprørarar som har skote mot Damaskus og forstadene rundt sidan november, ifølgje tal frå SOHR.

Okkupert i over fire år

Forstadsområdet Aust-Ghouta utanfor Damaskus er kontrollert av opprørarar og har vore omringa av styrkane til president Bashar al-Assad sidan 2013. Dei om lag 400.000 innbyggjarane lir under alvorleg mangel på mat og medisinar, og området blir så å seie dagleg utsett for luftangrep.

FN har fleire gonger åtvara om at det ikkje er mogleg å distribuere dei store mengdene med varer som trengst på grunn av kampane og vanskelege ordningar med å få løyve.

Kjemiske våpen

Tidlegare tysdag varsla FNs granskingskommisjon for Syria at dei har fått «fleire meldingar, som no er under gransking, om at bomber som visstnok skal ha innehalde klorgass, har vorte brukt i byane Saraqeb i Idlib og i Douma i Aust-Ghouta».

Kommisjonsleiar Paulo Pinheiro karakteriserer kringsetjinga av Aust-Ghouta og bombeangrepa frå det syriske regimet som «internasjonale brotsverk».

Pinheiro kom med utsegnene dagen etter at USA i FNs tryggingsråd på nytt skulda regimet i Syria for å bruke klorgass i angrep mot opprørskontrollerte område. Det finst «openberre bevis frå dusinvis av offer», sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Tryggingsrådet gjekk likevel ikkje med på ei fordømming fordi Russland nekta. USA fører ein «propagandakampanje» og fremjer falske skuldingar mot Syrias president Bashar al-Assad, sa den russiske FN-ambassadøren, Vassilij Nebenzia.

