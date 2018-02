Martin Schulz går av som SPD-leiar 

utenriks

– Eg har bestemt meg for å gå inn i regjeringa som utanriksminister, sa Schulz til pressa i Berlin onsdag kveld.

Tidlegare på dagen presenterte han ein koalisjonsavtale med statsminister Angela Merkels kristendemokratiske CDU og søsterpartiet CSU.

Avgangen som partileiar grunngir Schulz med eigne svakheiter i møte med det framtidige behovet for å fornye SPD. Det er berre vel eit år sidan 62-åringen vart partileiar.

Schulz peikar på Andrea Nahles (47), leiar for parlamentsgruppa til SPD, som arvtakar.

Ein sjølvsikker Nahles sa onsdag kveld at ho har som mål at SPD skal bli det største partiet ved det neste valet. Ho takka Schulz for jobben han har gjort, og på spørsmål frå pressa om kva ho kan betre enn forgjengaren, svarte ho «strikking».

Kjeldene til nyheitsbyrået DPA seier at Schulz kjem til å gå av i mars etter at resultatet av uravstemminga blant SPD-medlemmer har vorte kjent. Dei 463.723 medlemmene skal stemme over koalisjonsavtalen med konservative CDU/CSU frå 20. oktober til 2. mars, erfarer DPA. Resultatet er venta 4. mars.

