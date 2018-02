Merkel trur på stabil storkoalisjon 

utenriks

– Eg er overtydd om at koalisjonsavtalen vi har vorte einige om, kan danne grunnlag for den gode og stabile regjeringa som landet vårt treng, og som mange i verda forventar frå oss, seier Merkel.

Ein 24 timar lang samtaleinnspurt var det som skulle til for å få dei siste brikkene på plass.

Ifølgje Merkel har forhandlingane til tider vore svært vanskelege.

– Men det var verdt det, seier ho.

«Sosialdemokratisk handskrift»

Merkels kristenkonservative parti CDU har forhandla med det bayerske søsterpartiet CSU og det sosialdemokratiske partiet SPD om den nye storkoalisjonen.

Sosialdemokratane har gjort seg kostbare i forhandlingane, og ifølgje partileiar Martin Schulz er regjeringserklæringa skriven med «sosialdemokratisk handskrift».

Fordelinga av ministerpostar vitnar òg om at Merkel har vore villig til å strekkje seg for å få på plass ein avtale. SPD får tre av toppstillingane: utanriksministeren, finansministeren og arbeids- og sosialministeren.

Det er tredje gongen SPD går i koalisjon med Merkel. I dei to førre koalisjonane gjekk finansministerposten til dei konservative.

Fordelinga av poster

SPD-leiar Martin Schulz stadfestar at han blir ny utanriksminister. Samtidig kunngjer han at han kjem til å gå av som partileiar etter berre eitt år. Schulz grunngir det med behovet for fornying i SPD og peikar på parlamentarisk leiar Andrea Nahles som arvtakar.

Hamburg-ordførar Olaf Scholz får finansministerposten og blir samtidig visestatsminister, blir det vidare opplyst.

CSU-leiar Horst Seehofer blir ny innanriksminister, ifølgje kjeldene til DPA. Innanriksministeren får samtidig utvida porteføljen sin. CSU vil dermed ha handa på rattet i innvandringspolitikken, noko som har vore ei kjernesak for dei.

Uravrøysting i vente

Semja betyr likevel ikkje at alle hindera er rydda av vegen. Den 179 sider lange avtalen må nemleg overleve ei uravrøysting blant dei rundt 463.000 partimedlemmene i SPD før han kan tre i kraft.

Resultatet av uravrøystinga er ikkje venta før i byrjinga av mars, og skepsisen til ein ny storkoalisjon er stor i partiet etter det svært dårlege valresultatet i fjor haust.

Venstrefløya og ungdommane i SPD har allereie byrja å mobilisere mot det dei oppfattar som fire nye år i skuggen av Merkel. Ekspertane trur avrøystinga kan bli jamn.

Langdryge samtalar

Både CDU og SPD gjekk markant tilbake i valet, mens partiet AfD ytst på høgrefløya kapra 12,6 prosent av røysten og kom inn i nasjonalforsamlinga for første gong.

Koalisjonssamtalane i etterkant av valet har vore dei mest langdryge i Tyskland sidan andre verdskrigen.

Merkel prøvde først å få på plass ein koalisjon med det liberale FDP og miljøpartiet Grüne, men desse samtalane stranda.

Først etter dette lét SPD seg overtale til å diskutere ein ny storkoalisjon. Etter valet sa Schulz først at han ville gå over i opposisjon.

«Bra for Europa»

– Det er veldig bra at dei har vorte einige. Det er bra for Tyskland, for Europa og bilateralt, seier Søreide til NTB.

– Så lenge ein har halde på med forhandlingane og hatt ein regjering som på mange måtar har vore eit forretningsministerium, så er det naturleg nok mange ting som det har vore vanskeleg å diskutere og få avklart, seier ho.