USA i gang med å førebu Trumps militærparade 

– President Trump er utruleg støttande overfor USAs militærpersonell, som risikerer livet kvar dag for å halde landet vårt trygt, sa talspersonen til presidenten, Sarah Huckabee Sanders, tysdag.

General Joseph Dunford, den amerikanske forsvarssjefen, opplyste onsdag at dei allereie er i gang med å planleggje Trump-paraden.

– Eg er klar over ønsket til presidenten, og vi har no gått inn i den innleiande planleggingsfasen med mål om å etterkomme ønsket, seier han.

Trump leika med tanken om ein militærparade i Washington alt før han vart innsett som president. Han la heller ikkje skjul på at han var begeistra for den tradisjonelle militærparaden på Champs-Élysées i Paris da han besøkte kollegaen sin, Emmanuel Macron, i Frankrike i juni.

Dunford er den første forsvarstoppen i USA som offentleg har kommentert det langvarige ønsket frå Trump om ein storskala militærparade. Han ville likevel ikkje svare på spørsmål om han synest dette er ein fornuftig bruk av militærressursane.

Det er elles ikkje heilt unormalt at USA arrangerer militærparadar for å markere slutten på ein konflikt, slik dei gjorde da president George H.W. Bush heldt ein sigersparade i Washington for å feire slutten på Golfkrigen i 1991.

