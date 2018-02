Dødstalet fortset å stige på Taiwan

utenriks

Chu Che-min, leiaren for brannvesenets redningsmannskap i Hualien, opplyste torsdag morgon at dei hadde funne ytterlegare to omkomne.

– Vi fann ei kinesisk dame på hotellet Yun Tsui. Vi fann også ein person som skal ha vore tilsett ved hotellet.

Taiwans nasjonale brannvesen opplyser at minst 250 menneske er skadde etter jordskjelvet som onsdag ramma austkysten av landet, nær turistbyen Hualien. Det blir framleis leita etter 62 menneske som det ikkje er gjort greie for.

Mange av dei sakna er truleg i ruinane av dei samanraste bygningane. Natt til onsdag vart rundt 150 menneske redda ut av øydelagde bygningar, men redningsarbeidarar måtte stadig avbryte arbeidet på grunn av dei kraftige etterskjelva.

Det vart meldt om minst ti etterskjelv onsdag, og innbyggjarane er blitt bedt om å halde seg unna øydelagde bustadar. Det bor om lag 100.000 menneske i kystbyen, som er eit populært feriemål.

(©NPK)