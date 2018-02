Nord-Korea vil ikkje møte USA

utenriks

Meldinga kjem etter at USAs visepresident Mike Pence onsdag sa at amerikanarane snart vil offentleggjere dei hardaste sanksjonane mot Nord-Korea nokosinne.

– USA vil ikkje la Nord-Koreas propaganda kapre OL, sa Pence under eit besøk i Japan onsdag.

Pence leier den amerikanske delegasjonen som deltar på opningsseremonien for dei olympiske vintervekene i Pyeongchang. Før han drog, sa han at han ikkje såg bort frå samtalar med representantar for Nord-Korea:

– La meg berre seie at president Trump har sagt at han har tru på samtalar, men eg har ikkje bedt om noko møte, sa han.

