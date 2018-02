Storbritannia kan auke renta tidlegare enn venta

utenriks

Styret i Bank of England vedtok onsdag samrøystes å ikkje røre rentene i denne omgang. Men i ei fråsegn heiter det at det kan vere naudsynt å auke renta tidlegare enn forventa for å halde inflasjonen i sjakk.

Sentralbanksjef Mark Carney prøver å roe bustadeigarar og næringsliv om at rentenivået ikkje skal nå nivået frå før finanskrisa i 2008. Då var styringsrenta på rundt 5 prosent.

– Ei renteendring vil skje gradvis, sa han.

Sentralbanken ser for seg ein auke på 0,25 prosent kvart år i den kommande treårsperioden, den første truleg i mai.

Det har gått tre månader sidan den britiske sentralbanken heva renta for første gong på ti år.

I prognosen sin anslår sentralbanken ein vekst i bruttonasjonalprodukt i landet (BNP) på 1,8 prosent i år, opp frå november-prognosen på 1,6 prosent. Britisk økonomi er rekna med å vekse 1,8 prosent også neste år når Storbritannia skal ut av EU. Tidlegare prognose var på 1,7 prosent.

Britisk økonomi står overfor ei usikker framtid etter brexit. Det er enno uklart kva slags framtidig forhold Storbritannia og EU skal ha etter mars 2019.

I førre veke fall aksjemarknadane både i USA og i resten av verda som følgje av forventningar om auka rente i USA. Når rentene stigar i USA, kan det påverke situasjonen også i andre delar av verda – blant anna i Norge, uttalte økonomiprofessor Ola Grytten til NTB.

