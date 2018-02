YPG: 300 utanlandske IS-krigarar sit fengsla i Nord-Syria

utenriks

– Vi reknar ikkje terroristar for å vere krigsfangar. Krigsfangar har visse rettar, men vi synest ikkje IS-fangar skal ha det, seier Nasrin Abdullah på ein pressekonferanse i Stockholm torsdag.

– Vi har spesielle fengsel for dei i Nord-Syria, seier Abdullah, som er kommandant i YPJ, den kvinnelege greina av YPG.

Ifølgje Abdullah har dei syrisk-kurdiske styrkane tatt til fange over 300 utanlandske IS-krigarar som kjem frå eit 40-tals ulike land. Ho stadfestar at det er svenske statsborgarar blant dei, men vil ikkje sei kor mange.

– Når offisielle forhandlingar med Sverige har blitt innleidde, skal vi gå ut med talet, seier ho til nyheitsbyrået TT.

Ho nemner ikkje om eventuelle norske IS-krigarar, men PST opplyste i slutten av januar i år at det er om lag 40 personar frå Noreg som har knytt seg til IS i Syria og Irak. PST har etterlyst tolv av desse som dei ikkje lenger har kontroll på.

YPG vil at Sverige og dei andre berørte landa hentar statsborgarane sine heim og stiller dei for retten i heimlandet. Det er uklart kva som kjem til å skje med dei utanlandske IS-krigarane dersom dei ikkje blir sende til heimlanda sine. Abdullah understrekar likevel at dødsstraff ikkje er tillatt ifølgje loven.

– På spørsmål om korleis IS-fangane blir behandla i kurdisk fangenskap, svarar ho:

– Vi prøver å legge til rette det som folkeretten tvingar oss å gjere.

(©NPK)