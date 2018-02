Asia-børsane stuper etter endå ein nedtur i USA

utenriks

Nikkei-indeksen fall 3,2 prosent til 21.192,60 poeng fredag morgon, mens Topix fall med 3,1 prosent til 1.711,81. Tokyobørsen var den første av dei leiande børsene som opna på siste dag av denne veka.

– Investorane blir skremde av ein sterkare yen og fall på dei europeiske og amerikanske børsene, seier sjefstrateg Yoshihiro Ito i Okasan Online Securities.

Kort tid etter opna Hang Seng-indeksen i Hongkong ned 2,8 prosent til 29.589,21.

Dei viktigaste kinesiske børsane, som ofte er mindre påverka av utviklinga i aksjemarknadane elles av verda, hadde også ein dårleg start på dagen. Hovudindeksen i Shanghai fall 5,5 prosent, men kom seg noko før den stengde midt på dagen.

Blodraudt

Nedturen kom etter at dei tre viktigaste indeksane i New York enda i raudt ved stengjetid torsdag. Dow Jones enda ned 4,2 og den breiare S & P 500 3,8 prosent. Teknologibørsen Nasdaq fall 3,9 prosent.

Også i Europa enda det i raude tal. I London stengde FTSE 100 ned 1,6 prosent mens DAX-indeksen i Frankfurt gjekk ned med 3,1 prosent. I Paris fall CAC 40-indeksen med 2,4 prosent.

Korrigering av marknaden

Nedgangen tyder på at marknaden no korrigerer seg etter oppturen det siste året. Det skjer i så fall for første gong på nærmare to år. Fleire analytikarar meiner korrigeringa er på høg tid.

Tom Martin, toppleiar i Global Investments, meiner det no er ei tydeleg endring i tankegangen på børsen. Investorar har gått frå å vere redde for å gå glipp av ein marknad på opptur, til ein frykt for å gå på store tap, meiner han.

– Det kjem til å ta lengre tid før marknaden endrar seg enn det folk forventar, seier han.

(©NPK)