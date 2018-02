Assads kampfly held fram bombinga  av Aust-Ghouta 

utenriks

Flyangrepa heldt fram fredag for femte dag på rad, og tusenvis av livredde familiar sat i kjellarar og bomberom av frykt for å bli dei neste offera for bombene.

Redningsmannskap og helsearbeidarar fortel at dei ikkje lenger maktar å komme alle offera til unnsetning.

Mangel på utstyr og frykt for nye flyangrep gjer at utbomba ruinar ikkje blir søkte gjennom, og kapasiteten ved sjukehus og klinikkar er sprengt.

Hjelpeorganisasjonar fortviler også og fortel at dei på langt nær greier å bringe inn nok forsyningar til sivilbefolkninga i den opprørskontrollerte enklaven aust for Damaskus.

Tryglar om våpenkvile

FN tryglar om ein humanitær våpenkvile for å kunne hente ut såra og bringe inn naudhjelp, men får ikkje støtte frå Syria og deira allierte Russland.

President i Frankrike Emmanuel Macron ringde fredag president Vladimir Putin og bad han gjere alt for å få syriske regjeringsstyrkar til å stanse «den umålelige forverringa» av den humanitære situasjonen, både i Aust-Ghouta og i Idlib-provinsen. Det er ikkje kjent kva svaret frå den russiske presidentens var.

Flyalarm frå minaretane

Etter ei relativt roleg natt, der nokre av innbyggjarane tok sjansen på å bevege seg utandørs i håp om å få tak i mat og anna ein treng for å overleve, gjekk flyalarmen igjen i morgontimane fredag.

– Overvakingsfly i lufta, kom dykk bort frå gatene, lydde bodskapen frå høgtalarane i minaretane i moskeane.

Kort tid etter angreip dei syriske kampflya mål i landsbyen Erbin, der over 20 menneske blei drepne i flyangrep torsdag.

Aldri tidlegare

– Vi har aldri tidlegare opplevd så omfattande bombing som det vi har opplevd dei siste 96 timane, sa ein av legane i Erbin fredag.

Ifølgje Syrian Observatory for Human Rights blei minst 75 menneske drepne i flyangrep torsdag.

Minst 228 sivile er ifølgje den syriske eksilgruppa drepne i flyangrep i Aust-Ghouta dei siste fem dagane, 58 av dei barn.

– Barn og lærarar er livredde for å bli trefte. Det finst ikkje nokon stad for dei å rømme, seier Sonia Khush i Redd Barna i Syria.

Bomba og omringa

Aust-Ghouta har vore kontrollert av opprørarar og omringa av syriske regjeringsstyrkar sidan 2013. Det oppheld seg framleis anslagsvis 400.000 menneske i enklaven, som forutan flyangrep også er truga av mangel på mat og medisinar.

– Dei har ikkje nokon stad å flykte. Kamphandlingane og omleiringa må straks ta slutt, seier Khush.

– Det er svært vanskeleg for samarbeidspartnarane våre å bevege seg, så korleis kan vi då nå sårbare menneske som treng hjelp, spør Joelle Bassoul i hjelpeorganisasjonen CARE.

– Dersom det ikkje kjem i stand ein våpenkvile, dersom alt dette får fortsette, er det umogleg å førestille seg omfanget av denne humanitære katastrofen, seier ho.

(©NPK)