Etterlyst narkobaron arrestert i Mexico

utenriks

Jose Marea Guizar Valencia, kjent som Z43, er ein av toppane i det såkalla Los Zetas-kartellet, ein av Mexicos mektigaste narkotikabandar.

Han blei arrestert av mexicanske marinesoldatar under ein aksjon i den velståande La Roma-bydelen i Mexico by torsdag, utan bruk av vald, opplyser ein talsmann for styresmaktene.

Mektige narkotikabandar har i årevis kjempa mot kvarandre i Mexico, som er transittland for store mengder narkotika på veg frå søramerikanske land til USA.

I 2017 fann det stad 25.000 drap i Mexico, dei fleste av dei som eit resultat av brutale kampen mellom narkobandane om territorium og lukrative smuglarruter.

Los Zetas blei danna av tidlegare regjeringssoldatar tidleg på 1990-talet og har opp gjennom åra markert seg som eitt av dei mest brutale kartella i landet, som ofte lemlestar og halshøgg offera sine.

(©NPK)