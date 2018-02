Familiane til IS-offer krev rettferd

utenriks

Dei to britiske IS-krigarane Alexanda Kotey (34) og El Shafee el-Sheikh (29) blei arresterte av USA-støtta kurdisk milits aust i Syria i førre månad.

Dei to skal ha høyrt til ei berykta eining som gjekk under kallenamnet The Beatles, som hadde ansvaret for utanlandske gislar og ved fleire anledningar halshogg dei for ope kamera.

Mor til den amerikanske journalisten James Foley, som blei tatt til fange av IS i 2012 og drepen nesten to år seinare, håpar at dei to arresterte IS-krigarane blir sperra inne for livstid.

Takknemleg

– Eg håpar dei blir straffeforfølgde i USA, men eg vil vere svært takknemleg uansett kor dei blir stilt for retten og fengsla, seier Diane Foley.

Bethany Haines, dottera til den britiske hjelpearbeidaren David Haines, som blei likvidert etter 18 månader i IS-fangenskap i 2014, gler seg også over arrestasjonen av dei to.

– Min første tanke var lette, at folka som var involvert i drapet på far min endeleg var tatt og vil bli stilt til ansvar. Eg håpar dei blir sperra inne og at nøkkelen blir kasta, seier ho.

Ikkje Guantánamo

Den franske journalisten Nicolas Henin, som slapp levande frå det etter å ha sete i IS-fangenskap i ti månader, håpar dei to mennene blir stilte for retten i Storbritannia. Dersom dei hamnar i den amerikanske Guantánamo-leiren på Cuba vil det berre føre til nye valdshandlingar, åtvarar han.

– Eg vil ha rettferd, og Guantánamo er det stikk motsette. Det har ikkje vore ei einaste rettssak der på 16 år. Guantánamo var faktisk ein av årsakene til at dei blei ekstremistar, at dei via seg til heilag krig, seier Henin.

Likviderte minst 27 gislar

Ifølgje amerikanske styresmakter likviderte «The Beatles» minst 27 gislar.

Det var gislane til gruppa som gav dei kallenamnet og som døypte dei fire medlemmene John, Paul, George og Ringo etter medlemmene i popgruppa. Dette fordi dei snakka saman på engelsk og knapt nok beherska arabisk.

Mest kjent blei «John», som britiske medium døypte «Jihadi John» og som britisk og amerikansk etterretning identifiserte som den kuwaitiskfødde briten Mohammed Emwazi. Han blei drepne i eit flyangrep i 2015. Eit anna medlem av gruppa, Aine Davis, sit fengsla i Tyrkia.

