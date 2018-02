Macron møter Putin i St. Petersburg i mai

utenriks

Møtet mellom Macron og Putin finn stad i samband med den årlege konferansen St. Petersburg International Economic Forum, som finn stad mellom 24. og 26. mai. Frankrike er æresgjest i år.

Konferansen, som er eit møtepunkt for politikarar og næringslivsleiarar, har blitt arrangert i 20 år.

Macron var i fjor, like etter at han blei valt til president, vert for Putin i Paris.

I ein telefonsamtale fredag bad Macron Putin om «å gjere alt han kan» for å finne ein løysing på den humanitære krisa i Idlib-provinsen og i Aust-Ghouta utanfor Damaskus, to område i Syria der opprørarar framleis har kontroll. Berre denne veka har over 200 personar, blant dei 58 barn, blitt drepne i luftangrep utført av det russisk-støtta syriske regimet mot Aust-Ghouta, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I Idlib-provinsen har fleire titals personar blitt drepne i syriske og russiske flyangrep denne månaden.

