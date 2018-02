Masseflukta fortset i krigsherja Jemen

utenriks

Over tre millionar menneske er drivne på flukt i Jemen etter at Saudi-Arabia i spissen for ein regional koalisjon gjekk til krig mot Houthi-opprørarane for tre år sidan.

Konflikten spreier seg til stadig nye frontar og over 70 prosent av dei som er drivne på flukt sidan byrjinga av desember, har ifølgje FN flykta frå områda rundt Hodeida og Taez på vestkysten av landet.

Høgkommissær for flyktningar i FN (UNHCR) er særleg uroa over interflyktningene som framleis held til i eller nær konfliktområda i dei to provinsane, der forholda raskt blir forverra.

Omringa av kamphandlingar

– Menneska der blir utsette for vald og sjukdom og har ikkje tilgang på grunnleggjande tenester, åtvarar UNHCR.

– Dei fleste som har flykta i Hodeida og Taez, bur no hos slektningar eller venner og er fanga i bygningar eller holer. Dei er omgitte av kampar og risikerer å bli mål for flyangrep og snikskytarar, seier talskvinne i UNHCR Cecile Pouilly.

Også i områda rundt Jawf og Hajjah, og i den oljerike Shabwa-provinsen flyktar stadig fleire frå kamphandlingar, ifølgje UNHCR.

Den verste krisa i verda

FN har lenge kalla tilstanden i Jemen den største humanitære krisa i verda. 22 millionar menneske er avhengige av matvarehjelp utanfrå for å overleve, og åtte millionar av dei lever på randa av hungersnaud.

Minst 9.200 menneske er drepne sidan Saudi-Arabia gjekk til krig mot houthiene, og nærmare 2.200 har det siste året mista livet i ein stor koleraepidemi.

UNHCR har bede om 1,6 milliardar kroner for å hjelpe internflyktningane i Jemen, men har ifølgje Cecile Pouilly berre mottatt 3 prosent av dette.

(©NPK)