Uber og Google inngår forlik om sjølvkøyrande bilar

Alphabet saksøkte Uber for eitt år sidan og fremja krav om erstatning for det dei hevda var «eit kalkulert tjuveri» av teknologien deira.

Alphabet har lenge hatt eit bilprosjekt kalla Waymo. Uber har tatt opp konkurransen og utviklar sjølvkøyrande bilar under namnet Otto.

– Otto og Uber har tatt åndsverket til Waymo slik at dei kunne sleppe unna risikoen, tida og kostnadene ved å utvikle eigen teknologi, heitte det i søksmålet.

Ifølgje søksmålet tok ein tidlegare Waymo-leiar med seg tekniske data da han slutta for å starte eit konkurrerande selskap som seinare blei til det som i dag er Otto. Materialet skal ha vore verdt over 5 milliardar kroner.

Fredag kunngjorde dei to selskapa at det er inngått forlik i saka, men detaljane i dette er ikkje kjent.

– Vi trur framleis ikkje at forretningshemmelegheiter fann vegen frå Waymo til Uber, men tar no skritt saman med Waymo for å sikre at vår LIDAR og vår programvare utelukkande byggjer på vårt eige gode arbeid, seier Uber-sjef Dara Khosrowshahi.

Den såkalla LiDAR-teknologien gjer at ein bil kan skanne omgivnadane sine med laser-sensorar, noko som er avgjerande for ein sjølvkøyrande bil.

