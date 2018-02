Ingen nødmeldingar frå passasjerfly før det styrta utanfor Moskva

utenriks

Flyet skulle til byen Orsk ved Uralfjellene, men forsvann brått frå radaren to minutt etter at det tok av frå Domodedovo-flyplassen like sør for Moskva søndag ettermiddag.

– Det er på det reine at besetninga ikkje har meldt frå om tekniske problem på flyet, seier Svetlana Petrenko, talskvinne for den russiske havarikommisjonen.

Flyet, som er av typen Antonov An-148, høyrde til selskapet Saratov Airlines. Det hadde 65 passasjerar og seks besetningsmedlemmer om bord. Ingen av dei overlevde, bekreftar russiske styresmakter.

Dei omkomne er i alderen 5 til 79 år, ifølgje ei liste frå det russiske departementet for kriseberedskap.

Augevitne fortel til nyheitsbyrået Interfax at dei såg flyet falle brennande mot bakken.

– Besetningen og passasjerane hadde ingen sjanse til å overleve, seier ei kjelde i den russiske redningstenesta til Interfax.

Årsak ukjent

Årsaka til ulykka er førebels ikkje kjent, men den russiske flyhavarikommisjonen har begynt arbeidet med å leite etter årsaka. Etterforskarane jobbar ut frå fleire teoriar, blant anna om at ulykka kan komme av menneskeleg svikt, teknisk svikt eller dårlege vêrforhold.

Det russiske departementet for kriseberedskap bekreftar ifølgje nettstaden Russia Today at ferdskrivaren er funnen. Det er ikkje kjent om taleregistratoren er funnen.

Nyheitsbyrået Tass melder at flyet vart sett i trafikk i 2010, men at det i perioden 2015 til 2017 stod på bakken på grunn av mangel på delar. Flyet skal ha blitt sett i trafikk igjen i februar i fjor.

Flysporingstenesta Flightradar24 melder at flyet stupte 3.000 fot (914,4 meter) på eitt minutt før signalet vart borte.

Utanlandske passasjer

Ifølgje nyheitsbyrået TASS var tre av passasjerane på flyet utanlandske, av dei éin sveitsisk statsborgar. Dei andre passasjerane kom alle frå Orenburg-regionen, der byen Orsk ligg og dit flyet skulle, opplyser guvernøren i Orenburg.

Lokale medium viser bilde av fortvilte og gråtande pårørande som samla seg på flyplassen i Orsk. Psykologar og anna helsepersonell er sendt til flyplassen for å hjelpe dei pårørande, melder det lokale nettstaden Ural56.ru.